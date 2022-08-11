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Резников: 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 06:48
фото: УП

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне 24 февраля начали вторжение, не подготовившись должным образом и не сформировав ударные группировки.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "…по состоянию на 24 февраля россиянами не были образованы ударные группировки в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы и т. д. Так вот на всех рискованных зонах, которые вы назвали, россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки.

То есть россияне действительно пошли в атаку, не сформировав эти ударные группировки. Собственно, следствием этого в том числе стала возможная последовательная деоккупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Я персонально объезжал все рубежи наши. Даже во время полуокружения Киева мы с генералом Сырским ездили на позиции и награждали наших воинов. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Север" – УП) спросил: "Что вас больше всего поразило как военного?"

И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила. По правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота. Но они были настолько убеждены, что наскоро нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму".

Детали: Резников подчеркнул, что в феврале россияне шли в атаку неподготовленными, поэтому легко было прерывать их логистические цепочки. По его словам то же произошло и в Беларуси.

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Министр отметил, что было очевидно то, что "для формирования окончательной ударной группировки им (россиянам – ред.) нужно еще время – неделю, две, три".

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Темы: РезниковвойнаРосcия
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