Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников: 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 06:48
Резников: 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки
фото: УП

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне 24 февраля начали вторжение, не подготовившись должным образом и не сформировав ударные группировки.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "…по состоянию на 24 февраля россиянами не были образованы ударные группировки в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы и т. д. Так вот на всех рискованных зонах, которые вы назвали, россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки.

Реклама:

То есть россияне действительно пошли в атаку, не сформировав эти ударные группировки. Собственно, следствием этого в том числе стала возможная последовательная деоккупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Я персонально объезжал все рубежи наши. Даже во время полуокружения Киева мы с генералом Сырским ездили на позиции и награждали наших воинов. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Север" – УП) спросил: "Что вас больше всего поразило как военного?"

И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила. По правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота. Но они были настолько убеждены, что наскоро нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Резников подчеркнул, что в феврале россияне шли в атаку неподготовленными, поэтому легко было прерывать их логистические цепочки. По его словам то же произошло и в Беларуси.

Министр отметил, что было очевидно то, что "для формирования окончательной ударной группировки им (россиянам – ред.) нужно еще время – неделю, две, три".

Темы: РезниковвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: