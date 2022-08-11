Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков : 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 06:48
Резніков, фото: УП

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росіяни 24 лютого почали вторгнення, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "…станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д. Так от на всіх тих ризикованих зонах, які ви назвали, росіяни не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання.

Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини.

Я персонально об’їжджав всі рубежі наші. Навіть під час напівоточення Києва ми з генералом Сирським їздили на позиції і нагороджували наших воїнів. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК "Північ" – УП) спитав: "Що вас найбільше вразило як військового?".

І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму".

Деталі: Резніков наголосив, що в лютому росіяни йшли в атаку непідготованими, тому легко було переривати їхні логістичні ланцюжки. За його словами те ж саме відбулося і в Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр зазначив, що було очевидним те, що "для формування остаточного ударного угруповання їм (росіянам – ред.) потрібен ще час – тиждень, два, три".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РезніковвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни знову обстріляли ЗАЕС: 10 "прильотів"

McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні

Спровокована аварія на ЗАЕС буде по суті застосуванням Росією ядерної зброї – Зеленський

фотоСтолична адвокатка продавала "липові" довідки чоловікам для виїзду за кордон

Естонія закриває в’їзд росіянам з чинними шенгенськими візами, з деякими винятками

відео З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі, де була російська техніка

Усі новини...
Резніков
Військовий "Амазон": Резніков розказав про задачі "Агенції оборонних закупівель" і кадрові рішення
Міністр оборони Резніков: Росія використовує тактику м'ясорубки. У нас немає ресурсу засипати тілами території
Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення
Останні новини
17:23
У Росії до 40% тих, хто планував війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб
17:13
Повітряні сили збили дві ракети "Калібр" над Харківщиною
17:08
На Львівщині 8-річний хлопчик зібрав понад 70 тисяч на ЗСУ, співаючи на вулицях
17:01
До 13 тисяч силовиків Білорусі готові воювати проти України – Генштаб
17:01
Швеція вперше з початку вступу до НАТО висилає до Туреччини підозрюваного
17:00
Coca-Cola оцінила втрати від припинення продажів у РФ у майже 200 мільйонів доларів
16:51
Росія втратила дві ескадрильї новітніх Су-35 в Україні – Генштаб
16:50
Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда
16:47
РФ створила фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації президента – ГУР
16:40
Шабунін попередив про можливий зрив конкурсу на директора НАБУ
Усі новини...