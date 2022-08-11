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Резніков : 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 06:48
Резніков : 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання
Резніков, фото: УП

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росіяни 24 лютого почали вторгнення, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "…станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д. Так от на всіх тих ризикованих зонах, які ви назвали, росіяни не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання.

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Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини.

Я персонально об’їжджав всі рубежі наші. Навіть під час напівоточення Києва ми з генералом Сирським їздили на позиції і нагороджували наших воїнів. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК "Північ" – УП) спитав: "Що вас найбільше вразило як військового?".

І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму".

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Деталі: Резніков наголосив, що в лютому росіяни йшли в атаку непідготованими, тому легко було переривати їхні логістичні ланцюжки. За його словами те ж саме відбулося і в Білорусі.

Міністр зазначив, що було очевидним те, що "для формування остаточного ударного угруповання їм (росіянам – ред.) потрібен ще час – тиждень, два, три".

Теми: РезніковвійнаРосія
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