Генштаб ВСУ о взрыве на белорусском аэродроме: Каждый бы хотел такую "звездочку за сбитый"

Вооруженные силы Украины опровергают причастность к взрыву в районе аэродрома "Зябровка" вблизи Гомеля и Белоруссии.

Источник: замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 11 августа, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У представителя Генштаба поинтересовались, имеет ли ВСУ отношение к взрыву на аэродроме "Зябровка", который имел место накануне. С этого аэродрома неоднократно взлетали российские самолеты и запускали ракеты по Украине. Громов ответил, что сейчас есть только информация от оборонного ведомства Беларуси, которое сообщало о якобы возгорании "одной из единиц техники".

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Прямая речь: "Действительно на аэродроме Зябровка были взрывы, накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение пыталось бы такую ​​"звездочку за сбитый" пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем лишь те факты, которые комментируют соответственно Минобороны Беларуси и Минобороны России".