Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб ВСУ о взрыве на белорусском аэродроме: Каждый бы хотел такую "звездочку за сбитый"

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 15:53
Генштаб ВСУ о взрыве на белорусском аэродроме: Каждый бы хотел такую звездочку за сбитый
Алексей Громов

Вооруженные силы Украины опровергают причастность к взрыву в районе аэродрома "Зябровка" вблизи Гомеля и Белоруссии.

Источник: замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 11 августа, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У представителя Генштаба поинтересовались, имеет ли ВСУ отношение к взрыву на аэродроме "Зябровка", который имел место накануне. С этого аэродрома неоднократно взлетали российские самолеты и запускали ракеты по Украине. Громов ответил, что сейчас есть только информация от оборонного ведомства Беларуси, которое сообщало о якобы возгорании "одной из единиц техники".

Реклама:

Прямая речь: "Действительно на аэродроме Зябровка были взрывы, накануне были подобные взрывы на аэродроме Саки. Каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение пыталось бы такую ​​"звездочку за сбитый" пририсовать себе. Но в настоящее время мы имеем лишь те факты, которые комментируют соответственно Минобороны Беларуси и Минобороны России".

Темы: ГенштабБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Генштаб
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: