Генштаб ЗСУ про вибух на білоруському аеродромі: Кожен би хотів таку "зірочку за збитий"

Збройні сили України спростовують причетність до вибуху в районі аеродрому "Зябрівка" поблизу Гомеля і Білорусі.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 11 серпня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У представника Генштабу поцікавилися, чи має ЗСУ стосунок до вибуху на аеродромі "Зябрівка", який мав місце напередодні. З цього аеродрому неодноразово злітали російські літаки і запускали ракети по Україні. Громов відповів, що наразі є лише інформація від оборонного відомства Білорусі, яке повідомляло про нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".

Пряма мова: "Дійсно на аеродромі Зябровка були вибухи, напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ намагався би таку "зірочку за збитий" прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують відповідно Міноборони Білорусі і Міноборони Росії".

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