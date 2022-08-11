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Генштаб ЗСУ про вибух на білоруському аеродромі: Кожен би хотів таку "зірочку за збитий"

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 15:53
Олексій Громов

Збройні сили України спростовують причетність до вибуху в районі аеродрому "Зябрівка" поблизу Гомеля і Білорусі.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 11 серпня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У представника Генштабу поцікавилися, чи має ЗСУ стосунок до вибуху на аеродромі "Зябрівка", який мав місце напередодні. З цього аеродрому неодноразово злітали російські літаки і запускали ракети по Україні. Громов відповів, що наразі є лише інформація від оборонного відомства Білорусі, яке повідомляло про нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".

Пряма мова: "Дійсно на аеродромі Зябровка були вибухи, напередодні були подібні вибухи на аеродромі Саки. Кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ намагався би таку "зірочку за збитий" прималювати собі. Але на даний час ми маємо лише ті факти, які коментують відповідно Міноборони Білорусі  і Міноборони Росії".

Передісторія: 

  • У ніч на четвер з'явилися повідомлення, що в районі аеродрому "Зябрівка", який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.
  • Згодом Міністерство оборони Білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на військовому аеродромі "Зябрівка" – це нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".
  • "Беларускі Гаюн", який відслідковує пересування російської військової техніки на території Білорусі, показав відео вибуху.
  • Усього було зафіксовано не менше 8 спалахів. Наголошується, що встановити зв'язок спалахів/вибухів із будь-якими навчаннями Збройних сил РБ також поки не вдалося.

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Теми: ГенштабБілорусь
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