Генштаб: Прорыв не удался, оккупантов заставили бежать на Бахмутском направлении

169 сутки полномасштабного вторжения ознаменовались неудачными попытками российских военных прорвать оборону украинцев на Бахмутском направлении, вести штурмовые действия на Авдеевском направлении Донецкой области и в направлении Павловки в Запорожской области.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 11 августа

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине – недалеко от села Логи. Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БпЛА.

На Харьковском направлении враг произвел огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чеполь, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское.

Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар – недалеко от Залимана.

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На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях Краматорска и Бахмута.

С целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения.

На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского.

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка.

Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцева.

Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили бежать.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены на районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка.

Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехово, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума.

Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории.

Обстрелял из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Николаев, Прибужское, Лиманы, Галициново, Заря, Александровка, Шевченково, Новониколаевка, Киселевка, Любомировка, Поляна, Андреевка, Зеленый Гай, Березнеговатое, Лепетиха, Ивановка, Кременчуг.

Противник нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Лозового и Белого Криницы.

Активно ведет воздушную разведку БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, выполнять задачи блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Дословно: "Личный состав противника деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области".