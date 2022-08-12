Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль "позаботился" об уничтожении своей бригады, чтобы скрыть военные преступления – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 06:17
фото: Getty Images

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена с согласия Кремля с целью скрыть военные преступления, совершенные в Киевской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российская 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, вероятно, была уничтожена в бою в рамках попыток Кремля скрыть военные преступления, совершенные ею в Киевской области (в частности, в Буче).

Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.

Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.

Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.

ВИДЕО ДНЯ

Военные аналитики заявляют, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, включали случаи, когда российские власти обманом или принуждением призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат и непредоставление солдатам надлежащего питания медицинское обслуживание.

Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.

В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.
  • Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наземные обстрелы северной и юго-западной окраин Донецка.
  • Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южного направления.
  • В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Не предусмотрено даже факультативов: в Киеве не будут преподавать русский

СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине

аудио"А может еще по мосту в*бут": разведка обнародовала разговор оккупантов о взрывах в Крыму

В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай

видеоВ центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

Финский филиал Amnesty International потерял около 400 доноров из-за отчета о ВСУ

Все новости...
война
Судья Иван Мищенко, который пошел воевать: Мы можем быть в Севастополе, а может начаться вторая волна наступления из Беларуси
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
РФ "решила пойти ва-банк" – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС
Последние новости
16:23
Чехия официально предложит ЕС запретить выдачу виз россиянам
16:20
Компания по производству Bayraktar планирует производить в Украине беспилотные истребители
16:16
Российскую армию снабжает фонд помощи бедным
16:10
фотоОккупанты обстреляли Харьковщину из "Ураганов": есть погибшая и раненые
16:05
Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре, $20 млрд хватит – глава НБУ
15:50
В Англии объявлена засуха из-за жаркой погоды
15:35
Бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости – опрос ЕБА
15:35
ВНИМАНИЕСобираем на планшеты для обучения переселенцам. Обращение Романа Кравца (укр)
15:31
фото, видеоУкраина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе
15:21
Вместо сирен – "Стефания" и крики малышей: как врачи в Днепре принимали роды в бомбоубежище
Все новости...