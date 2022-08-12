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Кремль "позаботился" об уничтожении своей бригады, чтобы скрыть военные преступления – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 06:17
Кремль позаботился об уничтожении своей бригады, чтобы скрыть военные преступления – ISW
фото: Getty Images

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена с согласия Кремля с целью скрыть военные преступления, совершенные в Киевской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российская 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, вероятно, была уничтожена в бою в рамках попыток Кремля скрыть военные преступления, совершенные ею в Киевской области (в частности, в Буче).

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Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.

Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.

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Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.

Военные аналитики заявляют, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, включали случаи, когда российские власти обманом или принуждением призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат и непредоставление солдатам надлежащего питания медицинское обслуживание.

Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.

В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.
  • Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Оккупанты продолжали наземные обстрелы северной и юго-западной окраин Донецка.
  • Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южного направления.
  • В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.

Темы: война
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