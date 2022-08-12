Кремль "подбав" про знищення своєї бригади, щоб приховати воєнні злочини – ISW

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, імовірно, була знищена зі згоди Кремля з метою приховати воєнні злочини, вчинені на Київщині.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російська 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії, ймовірно, була знищена в бою у рамках спроб Кремля приховати воєнні злочини, скоєні нею в Київській області (зокрема, в Бучі).

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Інститут повідомляє також, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.

Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією Україні.

Українська та російська окупаційна влада звинуватили одна одну в обстрілі ЗАЕС 11 серпня.

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Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль ставить умови для інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.

Військові аналітики заявляють, що скарги, подані до російської військової прокуратури та перевірені Bellingcat і Insider, включали випадки, коли російська влада обманом або примушуванням призовників займати бойові позиції, обмеження обсягу інформації, що надається сім’ям російських солдатів, і ненадання солдатам належного харчування або медичного обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичів солдатів про їхні смерті.

У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська у пограбуванні, вторгненні та обстрілі військової техніки з цивільної інфраструктури.

Ключові висновки аналітиків інституту: