Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 15:31
Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе
Подготовка филармонии в Мариуполе к судилищу над пленными, фото Петра Андрющенко

Украинские власти призывают мировых лидеров и международные организации не допустить незаконное судилище над украинскими защитниками в Мариуполе и посетить пленных в Еленовке, в то время как оккупанты готовят филармонию для псевдотрибунала.

Источник: совместное заявление сил безопасности и обороны относительно пленных защитников Мариуполя

Дословно: "Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами.

Реклама:

Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Еленовки".

Детали: Силы безопасности и обороны Украины заявляют, что сдача в плен была единственным способом спасения бойцов, которые находились на заводе "Азовсталь" в мае.

"Операция по спасению 2,5 тысяч защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям. Альтернативы типа экстракшн не было. Стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали", прежде всего, тяжелораненых, ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", – говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Тяжелораненых удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. На данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

"Все государственные институции работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех украинцев, которые находятся в плену врага. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", – заявляют силы безопасности и обороны.

В то же время, "Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны".

Поэтому вопрос обмена пленными сложный и чувствительный.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты готовят судилище над защитниками города на 24 августа, на День независимости Украины, и спешно превращают камерную филармонию в тюрьму.

"Кроме клеток пристраивают специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут перевозить наших пленных Героев. Этого сооружения не было до войны, оно строится исключительно для одной цели – "трибунал". Сооружение соединят специальным коридором с клетками и камерами", – пишет Андрющенко, добавляя фото и видео.

Темы: пленныеАзовМариупольДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Кремль проводит скрытую "промышленную мобилизацию" – ГУР
Из Мариуполя начали вывозить семьи военных России – советник мэра
ЕС передал Украине четыре катера для охраны государственной границы
На Бахмутском направлении ВСУ отражают штурмы, но враг имел частичный успех – сводка
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: