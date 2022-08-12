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Украина призывает мир не допустить судилища над защитниками в Мариуполе

Елена РощинаПятница, 12 августа 2022, 15:31
Подготовка филармонии в Мариуполе к судилищу над пленными, фото Петра Андрющенко

Украинские власти призывают мировых лидеров и международные организации не допустить незаконное судилище над украинскими защитниками в Мариуполе и посетить пленных в Еленовке, в то время как оккупанты готовят филармонию для псевдотрибунала.

Источник: совместное заявление сил безопасности и обороны относительно пленных защитников Мариуполя

Дословно: "Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами.

Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные, прежде всего – Еленовки".

Детали: Силы безопасности и обороны Украины заявляют, что сдача в плен была единственным способом спасения бойцов, которые находились на заводе "Азовсталь" в мае.

"Операция по спасению 2,5 тысяч защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим Героям. Альтернативы типа экстракшн не было. Стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали", прежде всего, тяжелораненых, ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", – говорится в заявлении.

Тяжелораненых удалось спасти первыми во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 защитников Мариуполя, уже вернули. Большинство из них получили тяжелые ранения. На данный момент они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

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"Все государственные институции работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех украинцев, которые находятся в плену врага. Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", – заявляют силы безопасности и обороны.

В то же время, "Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны".

Поэтому вопрос обмена пленными сложный и чувствительный.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты готовят судилище над защитниками города на 24 августа, на День независимости Украины, и спешно превращают камерную филармонию в тюрьму.

"Кроме клеток пристраивают специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут перевозить наших пленных Героев. Этого сооружения не было до войны, оно строится исключительно для одной цели – "трибунал". Сооружение соединят специальным коридором с клетками и камерами", – пишет Андрющенко, добавляя фото и видео.

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Темы: пленныеАзовМариупольДонецкая область
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