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После победы "догоним" каждого военного преступника РФ – Резников

Ирина БалачукСуббота, 13 августа 2022, 10:55
После победы догоним каждого военного преступника РФ – Резников
Алексей Резников. Фото с Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что ответственность россиян за военные преступления будет неотвратимой, и просит страны-участницы Ukraine Defence Contact Group – формат Рамштайн – делегировать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям, чтобы помочь Украине наказать российских преступников.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "Не сомневаюсь, что после победы Украины в этой войне мы тем или иным образом "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Рано или поздно, но это произойдет.

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В то же время наш ответ должен быть не только принципиальным, но и системным. Важной составляющей противодействия военным преступлениям должна стать демонстрация, что наказание будет неотвратимым и не ограниченным во времени".

Детали: По словам Резникова, в первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, отдающих приказы, поощряющих или оправдывающих преступления.

Также он добавил, что никто не отменял ответственности и тех, кто сеет ложь и ненависть.

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Резников подчеркнул, что жестокое массовое убийство россиянами украинских военнопленных в Еленовке в очередной раз проявило преступную сущность и бесчеловечную природу всего, что пытается принести Кремль на украинскую землю.

По мнению министра обороны – чтобы привлечение оккупантов к ответственности стало реальностью, нужно создать систему правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которой Европа не видела уже 80 лет. И которая будет содержать элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права.

Резников убежден, что привлечение преступников к ответственности должно стать частью совместных усилий международной коалиции, противодействующей российской агрессии.

Поэтому он инициировал обращение через Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции и специалистов по противодействию военным преступлениям.

Цель такого обращения – создать международные группы, которые будут помогать с работой над конкретными кейсами российских военных преступлений в Украине, а также анализировать практические аспекты наказания за военные преступления, совершенные во время войны, содержащей много гибридных элементов.

Резников также добавил, что уже обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберту Спано относительно необходимости интерпретации статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений России против украинских военнопленных.

"Россия получает отпор на поле боя, в информационной, экономической, энергетической сферах. Юридический фронт должен послать Кремлю и всем причастным к агрессии против Украины четкий сигнал, что ускользнуть или спрятаться не получится", – подытожил министр обороны.

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Предыстория:

  • Накануне Силы обороны Украины обнародовали совместное заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению украинских военнопленных, в первую очередь – защитников Мариуполя, над которыми российские власти готовят так называемый "суд" в нарушение всех законов, правил и обычаев ведения войны.

Темы: РезниковРосcиявойна
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