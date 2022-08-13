В Харьковской и Херсонской областях ВСУ нанесли урон оккупантам – сводка Генштаба
На Харьковском направлении в районе Питомника ВСУ отразили наступление россиян и нанесли им урон, также оккупанты с потерями отступили возле Лозового и Широкого в Херсонской области.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Детали: На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяже и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.
"Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли потери и заставили бежать", – говорится в сообщении.
На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового.
Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.
На Славянском направлении враг производил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Большой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону украинских войск, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.
Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часового Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спирного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.
Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огневое поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Большой Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.
Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Большой Новоселки потерпели крах.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.