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В Харьковской и Херсонской областях ВСУ нанесли урон оккупантам – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 18:22
фото Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении в районе Питомника ВСУ отразили наступление россиян и нанесли им урон, также оккупанты с потерями отступили возле Лозового и Широкого в Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяже и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

"Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли потери и заставили бежать", – говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового.

Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

На Славянском направлении враг производил огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Большой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону украинских войск, успеха не имел, отошел.

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На Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.

Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часового Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спирного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.

Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огневое поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Большой Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.

Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Большой Новоселки потерпели крах.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

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Темы: Генштабвойна
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