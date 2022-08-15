Событие дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Что известно и был ли там "повар Путина" Пригожин?

14 августа под удар на оккупированной Луганщине попал штаб "ЧВК Вагнера", фото которого ранее опубликовали сами россияне.

Наемники этой частной военной компании ​​воюют в разных горячих точках на стороне России. Они же, по данным украинской разведки, устроили убийство украинских пленных в Еленовке.

Куратором этой ЧВК считают приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Его называют "поваром Путина" из-за крупного бизнеса в сфере питания, который зарабатывает на господрядах. В сети ходят слухи, мол, погибнуть мог и сам Пригожин.

"Украинская правда" собрала все, что известно сейчас.

Что случилось?

Об ударе со стороны ВСУ вечером 14 августа написали несколько российских телеграмм-каналов. Штаб, в который попали украинские защитники, расположен в Попасной на Луганщине. Сейчас город оккупирован.

Военнкорр Юрий Котенок и паблик "Reverse side of the medal", который росСМИ связывают с самой ЧВК, написали об ударе почти синхронно. При этом их сообщения были сформулированы как будто в ответ украинским медиа. Хотя последние начали писать о разбомбленном штабе вагнеровцев через час-два позже.

Россияне также опубликовали два фотоснимка и одно видео с места. Пропагандисты говорят о "нескольких раненых и вроде как одном погибшем".

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Позже появилось еще одно видео. По утверждению СМИ, оно снято местным жителем.

Официально ни Украина, ни Россия пока не комментировали удар.

Россияне сами "засветили" штаб "вагнеровцев"?

8 августа другой кремлевский военкор Сергей Среда написал, что приехал в Попасную и посетил штаб ЧВК. Он опубликовал фото, на которых можно увидеть украинский указатель на ближайшее укрытие с адресом "Мироновская, 12".

Ряд мелких российских СМИ перепечатал радостное сообщение корреспондента.

Сейчас этот пост Среды уже удалён. В его telegram осталось только короткое упоминание о том, что мужчина встречался с "вагнеровцами".

По этому адресу в Попасной действительно расположена многоэтажка, визуально похожая на ту, которую сфотографировал Среда. Она значится в официальном перечне адресов с укрытиями.

Будинок на Миронівській, 12 у Попасній

За домом есть гаражи. Их тоже видно на фото с места удара.

Российские "Радио Свобода" и "Медуза" по этим фото пришли к выводу, что удар ВСУ действительно пришелся на дом с фото корреспондента.

Откуда слух о смерти бизнесмена Пригожина?

Предположение, что на базе "вагнеровцев" мог быть бизнесмен Евгений Пригожин, появились из-за фото Среды. На нем российский корреспондент позирует с человеком с заблюреным лицом.

Его профиль несколько похож на профиль кремлевского бизнесмена. И российские СМИ называют неизвестного в камуфляже "мужчиной, похожим на Пригожина".

Ранее Пригожин приезжал на Донбасс, чтобы, как писали росСМИ, "лично координировать наемников".

Однако никаких свидетельств того, что 14 августа бизнесмен попал под обстрел или, по крайней мере, был в Попасной, нет.

В то же время Руслан Левиев, основатель группы Conflict Intelligence Team, расследующей события на войнах по открытым данным, выразил сомнение, не является ли история с "фото Пригожина" провокацией боевиков.

Блогер предположил, что российская армия могла намеренно "засветить" адрес здания, чтобы вызвать огонь со стороны Украины, вычислить расположение техники ВСУ и произвести ответные выстрелы.