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Россияне пытаются наступать на нескольких направлениях, минируют местность – Генштаб

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 07:26
Военные самолеты, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На 175 сутки полномасштабной войны российские войска вели наступательные действия на Харьковском, Славянском, Донецком, Бахмутском и Запорожском направлениях, кое-где бои продолжаются, также враг минирует украинские территории.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 среду 17 августа

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. 

16 августа с территории Беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам (военному аэродрому) на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА.

Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов.

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Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дубравное, Вернополье и Мазановка.

Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького.

В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе.

"У Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили", - сообщил Генштаб.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска.

Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара.

Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.

Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков.

Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.

Дословно: "Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Оккупанты нанесли авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки российских захватчиков и заставили врага бежать.

Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами".

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Темы: войнаДонецкая областьГенштаб
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