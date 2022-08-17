Резников рассказал, кто подлежит мобилизации в первую очередь

Вооруженные cилы Украины пока не нуждаются в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, которые им нужны на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивают потери... Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв…

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Но насколько я знаю, сегодня мобилизационные потребности удовлетворяются поиском конкретных специалистов".

Детали: По словам Резникова, в ряды украинской армии мобилизовано уже достаточно много людей, сейчас нужны прежде всего определенные специалисты: операторы БПЛА, айтишники, связисты, артиллеристы и т.д.

В частности, нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта, которые сейчас получают Силы обороны.