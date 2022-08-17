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Генсек НАТО призвал допустить инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести оттуда военных РФ

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 18:13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что пребывание российских военных на Запорожской АЭС создает большие риски и призвал демилитаризировать станцию ​​и как можно скорее допустить туда инспекцию МАГАТЭ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной с президентом Сербии пресс-конференции 17 августа.

"Захват Запорожской АЭС российскими силами представляет серьезную угрозу безопасности этого объекта, увеличивает риск инцидента или несчастного случая и ставит под угрозу население соседних стран и международного сообщества в целом. Нужно безотлагательно допустить инспекцию Международного агентства по атомной энергии и обеспечить отвод всех российских сил", – заявил Йенс Столтенберг.

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Напомним, ситуацию на ЗАЭС 18 августа обсудят на встрече во Львове генсек ООН Антониу Гутерреш и президенты Украины и Турции.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС обострилась после того, как 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию станции. Сначала было зафиксировано 3 прилета у промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию. Впоследствии россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков.

42 страны мира призвали Россию вывести военных из Запорожской атомной электростанции.

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Россия отказывается выполнять призывы как Украины, так и мирового сообщества о демилитаризации атомной станции и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила, что может способствовать визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье из Киева, но Россия заявила, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

Темы: НАТОЗАЭСРосcия
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