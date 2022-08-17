Генсек НАТО закликав допустити інспекцію МАГАТЕ на ЗАЕС і вивести звідти військових РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики та закликав демілітаризувати станцію і якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній з президентом Сербії пресконференції 17 серпня.

"Захоплення Запорізької АЕС російськими силами становить серйозну загрозу безпеці цього об’єкту, збільшує ризик інциденту чи нещасного випадку і ставить під загрозу населення сусідніх країн та міжнародної спільноти загалом. Потрібно невідкладно уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил", - заявив Єнс Столтенберг.

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Нагадаємо, ситуацію на ЗАЕС 18 серпня мають обговорювати на зустрічі у Львові генсек ООН Антоніу Гутерреш та президенти України й Туреччини.

Ситуація на окупованій ЗАЕС загострилася після того, як 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію станції. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків.

42 країни світу закликали Росію вивести військових із Запорізької атомної електростанції.

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Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що може сприяти візиту інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запоріжжя з Києва, але Росія заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.