Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Большинство украинцев во время войны хотят сильного лидера, а не демократию – КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 18 августа 2022, 09:03
Большинство украинцев во время войны хотят сильного лидера, а не демократию – КМИС
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Более половины украинцев считают, что государству во время войны больше нужен сильный лидер, а не демократическая система управления.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июле по заказу Гражданской сети ОПОРА

Дословно КМИС: "Больше респондентов предпочитают идею сильного государства/сильного руководства, а не демократии в стране. Также есть основания полагать, что на фоне войны запрос на "сильную руку" растет".

Реклама:

Детали: В частности, 58% считают, что для Украины сейчас важнее сильный лидер, тогда как демократическую систему назвали важнее 27% опрошенных. 

 
Кликните, чтобы увеличить

Еще больший консенсус заметен по поводу вмешательства президента в деятельность парламента и правительства – 79% называют его оправданным для усиления обороны. В том, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны, убеждены 16%.

 
Кликните, чтобы увеличить

Также 57% респондентов считают, что во время войны власти должны привлекать к ответственности граждан за распространение "вредных" для государства взглядов. В то же время 37% убеждены, что кто-либо должен иметь возможность публично выражать свои взгляды, не опасаясь преследований властей.

ВИДЕО ДНЯ
 
Кликните, чтобы увеличить

52% заявили, что целесообразность выборов после завершения военного положения менее приоритетна, по их мнению, после военного положения нужно будет сосредоточиться на других вопросах. В то же время 40% считают, что важно своевременно провести свободные и честные выборы.

Исследование общественного мнения проходило в июле. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.

Методом дневникового опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования продолжался с 6 по 15 июля. Сообщается, что среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по полу. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, заняты в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.

Темы: президентвойнасоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
президент
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Зеленский: Мы не должны потерять мотивацию наших военных
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: