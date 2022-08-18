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Більшість українців під час війни хочуть сильного лідера, а не демократію – КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 09:03
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Понад половина українців вважають, що державі під час війни більше потрібен сильний лідер, а не демократична система управління.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у липні на замовлення Громадянської мережі ОПОРА

Дослівно КМІС: "Більше респондентів надають перевагу ідеї сильної держави/сильного керівництва, ніж демократії в країні. Також є підстави вважати, що на тлі війни запит на "сильну руку" зростає".

Деталі: Зокрема, 58% вважають, що для України зараз важливішим є сильний лідер, тоді як демократичну систему назвали важливішою 27% опитаних. 

 
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Ще більший консенсус помітний щодо втручання президента у діяльність парламенту та уряду – 79% називають його виправданим для посилення оборони. У тому, що розподіл повноважень важливо зберігати навіть під час війни, переконані 16%.

 
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Також 57% респондентів вважають, що під час війни влада має притягати до відповідальності громадян за поширення "шкідливих" для держави поглядів. Водночас 37% переконані, що будь-хто повинен мати можливість публічно висловлювати свої погляди, не боячись переслідувань влади. 

 
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52% заявили, що доцільність виборів після завершення воєнного стану менш пріоритетна, на їх думку, після воєнного стану потрібно буде зосередитися на інших питаннях. Водночас 40% вважають, що важливо вчасно провести вільні та чесні вибори. 

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження громадської думки проходило у липні. Воно складалося з двох частин: щоденникового опитування і телефонних інтерв’ю.

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%. 

Методом щоденникового опитування було опитано 100 респондентів. Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня. Повідомляється, що серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

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Теми: президентвійнасоціологія
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