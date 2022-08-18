Регионы: оккупанты обстреляли Харьков и Никополь, раздавались взрывы на Запорожье и Николаевщине

За минувшие сутки оккупанты нанесли удары по Донетчине, Харькову и Харьковской области, Никополю и Днепропетровщине, Запорожью и Николаевщине.

Источник: отчет глав ОВА по состоянию на 08:00 18 августа

Детали: Ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации, оккупант применил ракетные системы залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. В результате вражеской атаки один человек получил ранения. Объект получил незначительные разрушения.

Реклама:

В Днепропетровской области враг снова ударил по Криворожскому и Никопольскому районам. Никополь обстреляли дважды. Раненая женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены 15 домов, хозяйственные постройки, автомобили, школа, магазин и храм. Повреждены также два газопровода и линии электропередач. В Криворожском районе под удар вражеских "Ураганов" попала Апостоловская община. Без жертв и разрушений.

Ночью оккупанты нанесли удар по Харькову, ракетой уничтожили 3-этажное здание на Салтовке. 7 человек погибли, 17 раненых Утром ударили еще раз, около 5 попаданий, в Слободском и Холодногорском районах.

В Слободском районе – попадание в общежитие, 18 раненых, уже 2 погибших. Работа служб продолжается. Утром также было попадание в Красноград, разрушены дома, предварительно – двое раненых, еще разбирающих завалы.

ВИДЕО ДНЯ

По области в течение суток россияне обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы.

В Луганской области за прошедшие сутки 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской области и Донетчины. Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику урон и заставили отступить.

Уже на ночь 18 августа пыталась улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась. оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиацию.

В Донецкой области в течение ночи — ракетный удар по Торецку, авиаудар по Бахмуту. Артиллерийский обстрел Торецкая (пгт Железное) продолжается до сих пор. Есть раненые гражданские.

Обстрел поселка Светлое: попадание в помещение сельхозпредприятия. Без жертв. За минувшие сутки - обстрелы ракетами ЗРК С-300, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией. Обстреляны Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Красногоровка, с. Федоровка, с. Нетайлово и другие населенные пункты. Повреждены 35 частных жилых домов, одна многоэтажка, 4 единицы сельхозтехники, два здания коммунального предприятия, школа.

За сутки по области – 3 погибших, 6 раненых гражданских. Эвакуация населения продолжается.

В Николаевской области утром — обстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Попадания были в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Воскресенской общины получил ранения один человек и поврежден жилой дом. Ориентировочно в 17:20 зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковского общества. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области значительные взрывы раздавались в Новокаховской общине и на территории Бериславского района. ВСУ уничтожили базу российских военных, расположенную в Новой Каховке.

Почти три месяца жители Херсона без мобильной и Интернет-связи. Сейчас оккупанты запускают в Херсоне нового провайдера на базе захваченного ранее оборудования Нормы и Киевстар. Теперь потребители этих провайдеров будут использовать российский интернет МирТелеком.

Активно на территории области оккупанты используют пропагандистские материалы. На захваченных местных телеканалах в новостях выходит ряд видеосюжетов о перспективах присоединения Херсона к России, а также массовый поиск кадров в разные учреждения.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Житомирщине.