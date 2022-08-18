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Трагическая ночь на Харьковщине: 11 погибших и 37 раненых, утром – 8 ракет из Белгорода

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 10:00
Трагическая ночь на Харьковщине: 11 погибших и 37 раненых, утром – 8 ракет из Белгорода
Разрушенное общежитие в Слободском районе Харькова, фото Олега Синегубова

В результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова по меньшей мере 9 человек погибли и 35 получили ранения, еще два человека погибли и двое пострадали в Краснограде.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Минувшая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми".

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Детали: Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар.

По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 – ранены, в том числе 11-летний ребенок (ГСЧС утром сообщало о 20 пострадавших, из которых 4 спасены).

Около 04:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковской области. 

ВИДЕО ДНЯ

Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Слободском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары.

В Слободском районе Харькова одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Все, что осталось от общежития в Слободском районе Харькова
Все, что осталось от общежития в Слободском районе Харькова
Олег Синегубов

Окончательные последствия этих попаданий еще устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

Также около 4 утра в четверг россияне нанесли ракетный удар по г. Красноград.

Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 – получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

Предыстория:

Темы: Харьковская областьХарьковобстрелвойна
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