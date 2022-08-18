Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагическая ночь на Харьковщине: 11 погибших и 37 раненых, утром – 8 ракет из Белгорода

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 10:00
Разрушенное общежитие в Слободском районе Харькова, фото Олега Синегубова

В результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова по меньшей мере 9 человек погибли и 35 получили ранения, еще два человека погибли и двое пострадали в Краснограде.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Минувшая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми".

Детали: Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар.

По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 – ранены, в том числе 11-летний ребенок (ГСЧС утром сообщало о 20 пострадавших, из которых 4 спасены).

Около 04:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковской области. 

Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Слободском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары.

ВИДЕО ДНЯ

В Слободском районе Харькова одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Все, что осталось от общежития в Слободском районе Харькова
Все, что осталось от общежития в Слободском районе Харькова
Олег Синегубов

Окончательные последствия этих попаданий еще устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

Также около 4 утра в четверг россияне нанесли ракетный удар по г. Красноград.

Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 – получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьХарьковобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину

Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

видео"Бавовны" будет много: Притула на деньги украинцев купил спутник

В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из "батальона Монако"

картаУченые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Все новости...
Харьковская область
Регионы: оккупанты обстреляли Харьков и Никополь, раздавались взрывы на Запорожье и Николаевщине
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
Ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова – Синегубов
Последние новости
23:11
На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
23:10
Прогнозы по COVID-19 осенью и зимой: рассказывает врач-инфекционист
22:53
"Изменения неизбежны": позиция Госкино относительно "Довженко-Центра"
22:53
В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
22:37
Экономические новости 18 августа: арест сети АЗС Amic, Россия угрожает остановкой ЗАЭС
22:22
Оккупанты ставят россиян на "должности" в Запорожской и Херсонской областях
22:08
Цены на газ в Европе снова держатся выше 2500 долларов
22:07
Кулеба уверяет, что на встрече во Львове Украину не склоняли к уступкам РФ
21:56
Торговцев обязали принимать безналичные деньги для оплаты товаров и услуг: когда заработает
21:35
В Керчи слышали взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО
Все новости...