Генсек НАТО и премьер Нидерландов обсудили дальнейшую военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте, речь шла о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и, в частности, о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды" - написал Рютте в Twitter после разговора.

📞: Gesproken met SG NAVO @Jensstoltenberg over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder over de noodzaak van voortgezette militaire leveringen in de strijd tegen de Russische agressie. Oekraïne kan op Nederland blijven rekenen. August 18, 2022

"Отличный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте после решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью продолжения нашей долгосрочной поддержки Украины перед агрессией России, и я благодарю Нидерландов за их значительный вклад" - заявил в свою очередь Столтенберг.

Great call with Dutch @MinPres Mark Rutte to follow up on #NATOSummit decisions. We agree on the importance of sustaining our long-term support to #Ukraine in the face of #Russia’s aggression & I thank The Netherlands for its strong contribution. ВИДЕО ДНЯ August 18, 2022

Ранее сообщалось, что в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине новых двусторонних военных обязательств – это первый месяц после вторжения России в феврале.