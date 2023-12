Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, йшлося про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди" - написав Рютте у Twitter після розмови.

"Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок" - заявив у свою чергу Столтенберг.

