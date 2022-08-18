Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, йшлося про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди" - написав Рютте у Twitter після розмови.

📞: Gesproken met SG NAVO @Jensstoltenberg over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder over de noodzaak van voortgezette militaire leveringen in de strijd tegen de Russische agressie. Oekraïne kan op Nederland blijven rekenen. August 18, 2022

"Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок" - заявив у свою чергу Столтенберг.

Great call with Dutch @MinPres Mark Rutte to follow up on #NATOSummit decisions. We agree on the importance of sustaining our long-term support to #Ukraine in the face of #Russia’s aggression & I thank The Netherlands for its strong contribution. ВІДЕО ДНЯ August 18, 2022

Раніше повідомлялося, що протягом усього липня шість найбільших країн Європи не запропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань – це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому.