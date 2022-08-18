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Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 18:18
Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, йшлося про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом  про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди" - написав Рютте у Twitter після розмови.

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"Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок" - заявив у свою чергу Столтенберг.

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Раніше повідомлялося, що протягом усього липня шість найбільших країн Європи не запропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань – це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому.

Теми: УкраїнаНідерландиНАТО
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