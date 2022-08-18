Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, йшлося про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди" - написав Рютте у Twitter після розмови.

Реклама:

📞: Gesproken met SG NAVO @Jensstoltenberg over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder over de noodzaak van voortgezette militaire leveringen in de strijd tegen de Russische agressie. Oekraïne kan op Nederland blijven rekenen. — Mark Rutte (@MinPres) August 18, 2022

"Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок" - заявив у свою чергу Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Great call with Dutch @MinPres Mark Rutte to follow up on #NATOSummit decisions. We agree on the importance of sustaining our long-term support to #Ukraine in the face of #Russia’s aggression & I thank The Netherlands for its strong contribution. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2022

Раніше повідомлялося, що протягом усього липня шість найбільших країн Європи не запропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань – це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому.