Украинец Проценко взял "бронзу" в прыжках в высоту на Евро-2022

Украинец Андрей Проценко стал бронзовым призером по прыжкам в высоту на Мультиспортивном чемпионате Европы 2022 года.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это первая медаль Украины на Евро-2022 в легкой атлетике и вторая награда в карьере Проценко.

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Финал в мужском секторе прыжков в высоту проходил через день после квалификации. Ее пытались преодолеть три украинца, однако удалось только двоим: Андрей Проценко и Олег Дорощук преодолели ключевую высоту 2.21 метра, тогда как титулованный Богдан Бондаренко прекратил выступления на высоте 2.17 м.

Для Проценко финал Евро-2022 стал шестым в истории. На пяти предыдущих континентальных первенствах 34-летний прыгун только однажды выигрывал награду: в 2014 году, уступив в борьбе за "золото" Богдану Бондаренко.

А вот 21-летний Дорощук дебютировал на уровне чемпионатов Европы через месяц после первого выступления на чемпионате мира.

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В финале у Проценко и Дорощука было несколько сильных оппонентов: немцев Тобиаса Потье и Матеуша Пшибилко, а также итальянцев Марко Фассиноти и Джанмарко Тамбери – олимпийского чемпиона Токио и финалиста ЧМ-2022 (именно его опередил Проценко в борьбе за "бронзу" в Орегоне).

Финал в мужских прыжках в высоту начался с высоты 2.18 метров. Однако уже по ее итогам пять спортсменов прекратили выступления, окончив Евро без результата. В отличие от Проценко и Дорощука, преодолевших планку с первой попытки.

Дорощук и Проценко преодолели высоту 2,23 метра. Андрею это удалось только с последней попытки, а вот Олегу – с первой, благодаря чему он шел среди лидеров.

Продолжить выступления по итогам попыток на этой планке смогли шесть прыгунов, и среди них было два украинца.

Однако уже на высоте 2.27 метра у Дорощука начались проблемы: две нереализованные попытки и перенос высоты на 2.30 м. Преодолеть эту планку с первой попытки смог Андрей Проценко, однако по итогам этой высоты он шел третьим: Тобиас Потье и Джанмарко Тамбери продолжили брать планки с первого же прыжка.

После нереализованных попыток Кармоя и Пшибилко, а также прекратившего выступления Олега Дорощука, финишировав четвертым, была сформирована тройка медалистов. Потье, Тамбери и Проценко должны были распределить между собой медали.

Взять высоту 2.30 метров смог только Джанмарк Тамбери. Андрей Проценко перенес высоту и впоследствии ее не одолел, а Тобиас Потье планку не взял.

Результаты мужчин в финале прыжков в высоту на Евро-2022:

Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.30 метра Тобиас Потье (Германия) – 2.27 м Андрей Проценко (Украина) – 2.27 м Олег Дорощук (Украина) – 2.23 м

Для Проценко это вторая медаль на крупных международных турнирах. На чемпионате мира-2022 украинский легкоатлет стал бронзовым призером. Вторая медаль Проценко на уровне чемпионатов Европы. И первая за 8 лет.

Олег Дорощук получил наилучший результат на уровне крупных турниров. На дебютном чемпионате мира он не прошел квалификацию.

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