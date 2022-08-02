В Николаеве снова взрывы: много разрушений, контужен человек
В 4 утра в нескольких районах Николаева прогремели взрывы, один человек контужен.
Источник: городской голова Александр Сенкевич, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Twitter
Детали: Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал видео ночных взрывов в Николаеве.
#russiaterrorist #russiaterroriststate #russionwarcrimes pic.twitter.com/r76mgZ5kfI— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) August 2, 2022
Сенкевич уточнил, что оккупанты атаковали Николаев после часа ночи и около четырех утра.
Под обстрелы попали два района города.
В результате обстрелов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.
Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відео з Telegram Сєнкевича pic.twitter.com/uahZ3hSURM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2022
По предварительной информации, один по одному из районов россияне били с РСЗО "Смерч", по другому – ракетами типа С-300.
Что предшествовало:
- 31 июля Николаев получил самый большой за последние 5 месяцев вражеский удар, возникло много пожаров.
- В ночь на 1 августа россияне нанесли массированный удар по Николаеву, повредив травмпункт одной из больниц и частные дома.