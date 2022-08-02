В Николаеве снова взрывы: много разрушений, контужен человек

В 4 утра в нескольких районах Николаева прогремели взрывы, один человек контужен.

Источник: городской голова Александр Сенкевич, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Twitter

Детали: Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал видео ночных взрывов в Николаеве.

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Сенкевич уточнил, что оккупанты атаковали Николаев после часа ночи и около четырех утра.

Под обстрелы попали два района города.

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В результате обстрелов разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар.

Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Відео з Telegram Сєнкевича pic.twitter.com/uahZ3hSURM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2022

По предварительной информации, один по одному из районов россияне били с РСЗО "Смерч", по другому – ракетами типа С-300.

Что предшествовало: