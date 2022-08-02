Следующие месяцы будут решающими – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией.

Источник: Ермак в интервью японскому медиа NHK

Детали: По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.

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Прямая речь: "В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета".

Предыстория:

Аналитики американского Института исследования войны считают, что украинские силы начали контрнаступление в Херсонской области.

По данным разведки, наступление ВСУ заставляет Россию стягивать войска в Херсон и Запорожскую область.

В СНБО также считают, что российские захватчики стягивают дополнительные силы на юг Украины, в частности в Херсонскую область.