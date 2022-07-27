Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

Российские захватчики стягивают дополнительные силы на юг Украины, в частности, в Херсонскую область, но украинцы нацелены освобождать оккупированные территории.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 27 июля

Детали: Данилова попросили прокомментировать слова президента Владимира Зеленского во время обращения к делегации американского Конгресса о том, что у Украины осталось всего несколько недель, чтобы вернуть территории, захваченные Россией, прежде чем сделать это станет гораздо труднее.

Журналисты спрашивали, как он оценивает вероятность освобождения оккупированных территорий за эти 3-6 недель.

Прямая речь Данилова: "Враг стягивает максимальное количество (сил – ред.)… на Херсонском направлении началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы. Я точно знаю, что наши войска будут делать все, что от них зависит, чтобы в те сроки, которые ставит президент, чтобы они в них уложились.

Хочу сказать, что в любом случае победа будет за нами – неделей раньше, неделей позже. Все заряжены на победу, нацелены на то, чтобы поскорее выгнать врага из нашей страны".

Детали: Секретарь СНБО также отметил, что активизация в поставках оружия для Украины сейчас "очень мощная", а то, как украинские защитники умеют это оружие филигранно использовать, можно было увидеть на Антоновском мосту в Херсоне.

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