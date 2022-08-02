Оккупанты запланировали рок-концерт на разрушенной Азовстали – Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты анонсировали проведение рок-концерта на Азовстали.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Путинюгенд набирает обороты. Старшая мерзость в виде государственных волонтеров "Молодая гвардия" анонсировала рок-концерт на Азовстали.

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Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни".

Напомним: Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь" хотят сделать технопарк или просто парковую зону.

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Согласно документу украинской разведки, Кремль запланировал восстановление оккупированного Мариуполя Донецкой области до 2040 года.

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