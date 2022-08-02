Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты запланировали рок-концерт на разрушенной Азовстали – Андрющенко

Роман ПетренкоВторник, 2 августа 2022, 12:25
ФОТО С TELEGRAM "АЗОВА"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты анонсировали проведение рок-концерта на Азовстали.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Путинюгенд набирает обороты. Старшая мерзость в виде государственных волонтеров "Молодая гвардия" анонсировала рок-концерт на Азовстали.

Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни".

Напомним: Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь" хотят сделать технопарк или просто парковую зону.

Согласно документу украинской разведки, Кремль запланировал восстановление оккупированного Мариуполя Донецкой области до 2040 года.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Смерть и жизнь в разрушенном Мариуполе. Фоторепортаж

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МариупольоккупацияРосcияпропаганда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение нового главы Херсонской ОГА

Россия ударила ракетами с Каспия: 7 из 8 уничтожила ПВО

США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

Китай пообещал реакцию на визит Пелоси на Тайвань – она говорит, что об изменении политики США речь не идет

видео, фотоСамолет Пелоси приземлился на Тайване

В "ЕС" опровергают причастность к масштабной ботоферме

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе зафиксировали движение российской техники в сторону Запорожья
Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили россияне – советник мэра
Художница Елена Либерти изображает героев "Азовстали" и пишет картины о Мариуполе
Последние новости
22:46
Украина предложила продать Ливану ячмень и муку, украденные РФ – посольство
22:39
"Русский мир" и запах крови. История женщины из Бучи, которая была беременна во время оккупации
22:27
Китай отреагировал на предложение Байдена заключить соглашение о ядерном оружии
22:18
В Молдове задержаны подозреваемые в помощи мужчинам из Украины перейти границу
22:17
Экономические новости 2 августа: судно с украинским зерном в Турции, бюджету не хватает помощи
22:11
Главное за 160-й день войны
22:07
Зеленский: У РФ по-прежнему преимущество в живой силе и артиллерии, но мы делаем все возможное
22:03
Жена президента Ирландии не понимает, почему ее критикуют за поддержку "прекращения огня" в Украине
21:54
Россия назвала "явной провокацией" США визит Пелоси на Тайвань
21:52
ЕС нарастил импорт дизтоплива из России в июле на 20%
Все новости...