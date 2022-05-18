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Оккупанты хотят снести "Азовсталь"

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 14:32
Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", который оккупанты пытаются стереть с лица земли, хотят сделать технопарк или просто парковую зону.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: Главарь боевиков также заявил, что Мариуполь "будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес". Пушилин выразил надежду, что оккупационным властям в этом поможет Россия.

Ранее главарь "ДНР" заявлял, что планирует сделать из уничтоженного россиянами Мариуполя курорт.

Мариупольский городской совет в свою очередь сообщил, что в "ДНР" планируют снести "Азовсталь".

Такие действия оккупантов городские власти объясняют тем, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя, поэтому "россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс", а также хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных.

Мариупольский городской совет отмечает, что оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя, потому что для них это только территория для крымского коридора.

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В то же время городские власти напомнили, что "Азовсталь" – это уникальный металлургический комплекс полного цикла, который обеспечивал работу для 10 тысяч человек, миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 млн. тонн чугуна и 4,5 млн. тонн металлопроката.

Для справки: По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, оккупанты разбомбили город на 80-90%. Российские войска продолжают каждый день обстреливать и сбрасывать бомбы на завод "Азовсталь", где до сих пор держат оборону украинские защитники.

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Темы: Мариупольвойна
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