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"Азов" ответил России: Мир должен признать недоимперию государством-террористом

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 16:24
Азов ответил России: Мир должен признать недоимперию государством-террористом
Фото: Азов

Украинский полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.

Источник: Заявление полка "Азов", основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий

Дословно: "После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Оленевка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией".

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Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда.

Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом".

Детали: В то же время, Билецкий в своей реакции напомнил, что батальона "Азов" не существует с 2014 года. На сайте "Азова" указывается, что 17 сентября 2014 г. приказом министра внутренних дел Украины батальон "Азов" был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.

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Позже полк вошел в состав Национальной гвардии Украины.

Белецкий расценил решение РФ как повод дезавуировать существующие договоренности по обмену пленными и объяснить свои военные преступления.

Прямая речь Белецкого: "Никакого теракта или военного преступления, совершенного каким-либо из азовских подразделений, даже российские пропагандоны не нашли за все 8 лет.

Теракты и военные преступления в России весь мир видит каждый день. России не нужно искать террористов за своими границами".

Что этому предшествовало:

  • Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.
  • Недавно посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Темы: терроризмРосcия
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