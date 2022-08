Россия пытается мотивировать боевиков "Л/ДНР" для усиления на Донбассе - разведка Британии

Россия, по всей вероятности, все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, в то время как некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", - говорится в отчете.

Отмечается, что проблемы осложняются тем, что Россия классифицирует войну как "специальную военную операцию", ограничивающую полномочия государства по правовому принуждению.

Также отмечается, что 22 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором, как сообщается, военнослужащие так называемой ЛНР заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Они заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не хотят воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и устрашение со стороны высшего командования.

