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Россия пытается мотивировать боевиков "Л/ДНР" для усиления на Донбассе - разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 09:56

Россия, по всей вероятности, все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, в то время как некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", - говорится в отчете.

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Отмечается, что проблемы осложняются тем, что Россия классифицирует войну как "специальную военную операцию", ограничивающую полномочия государства по правовому принуждению.

Также отмечается, что 22 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором, как сообщается, военнослужащие так называемой ЛНР заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Они заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не хотят воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и устрашение со стороны высшего командования.

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Ранее разведка сообщала, что значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, тогда как российские войска несут тяжелые потери в Украине.

Темы: войнаРосcияДонбассразведка
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