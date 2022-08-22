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Росія намагається мотивувати бойовиків "Л/ДНР" для посилення на Донбасі — розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 09:56

Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Командири, ймовірно, вдаються до прямого матеріального заохочення, у той час, як деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій", - йдеться у звіті.

Зазначається, що проблеми ускладнюються тим, що Росія класифікує війну як "спеціальну військову операцію", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу.

Також зазначається, що 22 серпня українські соціальні мережі розповсюдили відео, на якому, як повідомляється, військовослужбовці так званої "ЛНР" заявляють про свою відмову від розгортання в рамках наступальних операцій на Донеччині.

Вони заявили, що виконали свій обов'язок щодо забезпечення контролю над усією Луганською областю, отриманого в липні 2022 року, і не хочуть воювати в Донецькій області, незважаючи на погрози та залякування з боку вищого командування.

Раніше розвідка повідомляла, що значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають великих втрат в Україні.

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Теми: війнаРосіяДонбасрозвідка
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