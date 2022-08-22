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Зеленского возмутила очередная наглость России

Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 23:43
Зеленского возмутила очередная наглость России
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, как Россия пытается в глазах международного сообщества переложить ответственность за обстрелы Запорожской атомной электростанции на Украину.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении

Прямая речь: "Государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС".

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Что предшествовало: Россия созывает проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В постоянном представительстве Украины при ООН считают, что это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых - обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же Россия регулярно совершает.

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Темы: ЗеленскийЗАЭСРосcияООН
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