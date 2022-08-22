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Зеленського обурило чергове нахабство Росії

Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 23:43
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський обурений тим, як Росія намагається в очах міжнародної спільноти перекласти відповідальність за обстріли Запорізької атомної електростанції на Україну.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Держава-терорист не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має наглість збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".

Що передувало: Росія запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС.

У постійному представництві України при ООН вважають, що це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює.

Нагадаємо: Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

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Теми: ЗеленськийЗАЕСРосіяООН
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