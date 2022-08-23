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ВСУ заставили отступить врага на Бахмутском направлении – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 07:11
украинские военные, фото: Генштаб

На нескольких направлениях российские войска совершали неудачные наступления, в частности на Бахмутском – пытались вести штурмы, не имели успеха и отошли.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия в целях удержания ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары возле Питомника и Мосьпанова. Для разведки позиций украинских войск и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

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На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опросного и Невельского. Наносил авиаудару возле Марьинки. Вел наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имел.

На Новопавловском направлении произвели обстрелы районов населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вел наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имел.

На Запорожском направлении зафиксировано огненное влияние недалеко от Железнодорожного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малиновка, Ольговское, Железнодорожное и Новополье.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения ВСУ. Принимает меры по восполнению потерь.

Совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Парутино, Лиманы, Лозовое, Шевченково, Мирное, Украинка, Киселевка, Потёмкино, Широкое, Ивановка, Осокоровка, Добрянка, Пришиб, Квитневое.

Нанес авиационных ударов вблизи Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

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Темы: Вооруженные силывойна
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