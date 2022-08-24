В Украине не утихают тревоги
Среда, 24 августа 2022, 13:44
Утром 24 августа в День Независимости в Украине не утихают сигналы воздушной тревоги.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 13:44 на западе и юге Украины сигналы тревоги уже отменили.
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По состоянию на 14:25 воздушую тревогу отменили во всех регионах.
В 6.55 утра 24 августа почти по всей Украине раздались сигналы воздушной тревоги. В целом с начала суток это не менее третьего сигнала о тревоге почти во всех областях страны.
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
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Напомним:
- Российские войска утром 24 августа нанесли ракетный удар по Миргороду на Полтавщине, попали по военной инфраструктуре.
- В Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.