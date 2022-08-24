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В Украине не утихают тревоги

Мазуренко Алена Среда, 24 августа 2022, 13:44

Утром 24 августа в День Независимости в Украине не утихают сигналы воздушной тревоги.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 13:44 на западе и юге Украины сигналы тревоги уже отменили.

 
КАРТА по СОСТОЯНИю НА 13.44

По состоянию на 14:25 воздушую тревогу отменили во всех регионах.

В 6.55 утра 24 августа почти по всей Украине раздались сигналы воздушной тревоги. В целом с начала суток это не менее третьего сигнала о тревоге почти во всех областях страны.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска утром 24 августа нанесли ракетный удар по Миргороду на Полтавщине, попали по военной инфраструктуре.
  • В Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

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Темы: воздушная тревога
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