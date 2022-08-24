В Україні не вщухають тривоги
Середа, 24 серпня 2022, 13:44
З ранку 24 серпня у День Незалежності в Україні не вщухають сигнали повітряної тривоги.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 13.44 на заході та півдні Україні сигнали тривоги уже скасували.
Станом на 14.25 сигнал повітряної тривоги скасували у всіх регіонах.
О 6.55 ранку 24 серпня майже по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Загалом з початку доби це щонайменше третій сигнал про тривогу майже у всіх областях країни.
Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські війська вранці 24 серпня завдали ракетного удару по Миргороду на Полтавщині, влучили по військовій інфраструктурі.
- У Черкаській області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили російську ракету.