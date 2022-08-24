В Україні не вщухають тривоги

З ранку 24 серпня у День Незалежності в Україні не вщухають сигнали повітряної тривоги.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 13.44 на заході та півдні Україні сигнали тривоги уже скасували.

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мапа станом на 13.44

Станом на 14.25 сигнал повітряної тривоги скасували у всіх регіонах.

О 6.55 ранку 24 серпня майже по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Загалом з початку доби це щонайменше третій сигнал про тривогу майже у всіх областях країни.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

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