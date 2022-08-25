Оккупанты пытались наступать на четырех направлениях, получили жесткий отпор – Генштаб

Оккупанты пытались наступать на Харьковском, Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ жестко подавили попытки захватчиков прорвать оборону наших военных.

Истjчник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные вооруженные силы Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Свободная Слобода и Стукаловка Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана.

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Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубровного.

Силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки.

На Краматорском направлении обстрелы со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку улучшения тактического положения у Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Удары авиации противника подверглись районам населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковловка.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться у Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили.

На Авдеевском направлении противник, ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытался оттеснить подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первома Железного и Александрополя.

Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудару неподалеку от Белой Криницы.

Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем наших воинов захлебнулась и оккупанты отступили.