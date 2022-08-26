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Литва закупит для Украины 37 дронов-камикадзе

"Европейская правда"Пятница, 26 августа 2022, 17:28

Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе польского производства для эффективной борьбы против российских оккупантов.

Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

"Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе в Польше, а затем отправлены Украине", - говорится в сообщении.

Инициатор кампании Legion Of Boom, журналист Андрюс Тапинас, уточнил, что часть дронов производитель WB Group предоставит бесплатно.

"Сначала ожидали 25, но удалось договориться о 27 и еще 10 польский производитель предоставит в поддержку Украины", - написал Тапинас в Facebook.

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Дроны Warmate – легкие (около 5,7 кг) и транспортабельные, с дальностью до 30 км и скоростью 150 км/ч. Могут нести взрывчатку.

Кампания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была посвящена Дню Независимости Украины. По данным Тапинаса, на момент завершения сбора литовцы пожертвовали 1,545 млн евро.

Напомним, правительство Литвы одобрило первые проекты экстренной реконструкции разрушенной российскими войсками инфраструктуры в Киевской области.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз гражданам РФ, поскольку, по его словам, последствия войны в Украине должна ощутить "вся Россия".

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Темы: ЛитваУкраинаоружиеавиа
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