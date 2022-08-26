Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва закупить для України 37 дронів-камікадзе

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 17:28

Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для ефективної боротьби проти російських окупантів.

Про це написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

"Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (1 000 000 євро), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, а потім відправлені Україні", - йдеться у повідомленні.

Ініціатор кампанії Legion Of Boom, журналіст Андрюс Тапінас, уточнив, що частину дронів виробник WB Group надасть безкоштовно.

"Спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27, і ще 10 польський виробник надасть на підтримку України", - написав Тапінас у Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

Дрони Warmate – легкі (близько 5,7 кг) і транспортабельні, з дальністю до 30 км та швидкістю 150 км/год. Можуть нести вибухівку.

Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена Дню Незалежності України. За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували 1,545 млн євро.

Нагадаємо, уряд Литви схвалив перші проєкти екстреної реконструкції зруйнованої російськими військами інфраструктури на Київщині.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує обмеження видачі туристичних віз громадянам РФ, оскільки, за його словами, наслідки війни в Україні має відчути "вся Росія".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЛитваУкраїназброяавіа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики

Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Зеленський розповів, що допоможе змінити ситуацію на фронті на користь України

На ЗАЕС до мережі підключили другий енергоблок

фотоНа Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою

Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Литва
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
МЗС Литви приєдналося до закликів заборонити в’їзд росіян на рівні ЄС
Литва просить союзників замінити новим озброєння, яке вона передає Україні
Останні новини
04:40
Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
03:45
фотоЖінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА
02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
02:18
Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України
01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"
01:18
Пораненого адвоката і бійця Масі Найєма виписали з лікарні
00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
00:12
На Донеччині подовжують комендантську годину
23:40
Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
23:32
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
Усі новини...