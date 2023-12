Литва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для ефективної боротьби проти російських окупантів.

Про це написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

"Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (1 000 000 євро), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, а потім відправлені Україні", - йдеться у повідомленні.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to 🇱🇹 Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from 🇵🇱 and then sent to 🇺🇦. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH