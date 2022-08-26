Литва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для ефективної боротьби проти російських окупантів.

Про це написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

"Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (1 000 000 євро), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, а потім відправлені Україні", - йдеться у повідомленні.

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Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to 🇱🇹 Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from 🇵🇱 and then sent to 🇺🇦. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022

Ініціатор кампанії Legion Of Boom, журналіст Андрюс Тапінас, уточнив, що частину дронів виробник WB Group надасть безкоштовно.

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"Спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27, і ще 10 польський виробник надасть на підтримку України", - написав Тапінас у Facebook.

Дрони Warmate – легкі (близько 5,7 кг) і транспортабельні, з дальністю до 30 км та швидкістю 150 км/год. Можуть нести вибухівку.

Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена Дню Незалежності України. За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували 1,545 млн євро.

Нагадаємо, уряд Литви схвалив перші проєкти екстреної реконструкції зруйнованої російськими військами інфраструктури на Київщині.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує обмеження видачі туристичних віз громадянам РФ, оскільки, за його словами, наслідки війни в Україні має відчути "вся Росія".