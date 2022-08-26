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Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянском направлении – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 18:29
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не перестают бить по позициям ВСУ из всех видов оружия и безуспешно пытаются возобновить наступление на Славянском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Екатериновка и Вольное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Также враг нанес авиационных ударов недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.

На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационных ударов вблизи Спирного и Северска.

Вел воздушную разведку возле Татьяновки.

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На Бахмутском направлении враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледарь, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковловки и Кодемы.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опросного и Марьинки. Нанес авиаударов недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Удары авиации противника подверглись районам Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитнево, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Талаготное, Талаготное, Талановка. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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