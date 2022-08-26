Возле Запорожья работала ПВО – глава ОВА

В Запорожье в пятницу вечером слышали взрывы, глава ОВА Александр Старух сообщил о работе ПВО вблизи областного центра.

Источник: Старух в Telegram

Дословно: "Громкие звуки взрывов, которые были слышны час назад в областном центре – это результат работы противовоздушных сил ВСУ.

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Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим".