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Возле Запорожья работала ПВО – глава ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 21:12
Александр Старух, фото из Facebook

В Запорожье в пятницу вечером слышали взрывы, глава ОВА Александр Старух сообщил о работе ПВО вблизи областного центра.

Источник: Старух в Telegram

Дословно: "Громкие звуки взрывов, которые были слышны час назад в областном центре – это результат работы противовоздушных сил ВСУ.

Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим".

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Темы: Запорожская областьЗапорожьевойна
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