Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".
По его словам, МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию по приглашению правительства Украины. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Делегация международных экспертов отправилась из Вены и 29 августа должна прибыть в Киев.
Это означает, что в Энергодар миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.
Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни и сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.
"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", - отметил Олег Николенко.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.
В МИД рассчитывают, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.
Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвинила в обстрелах Украину.
Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.
23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" о том, что причина в пожарах.