Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок прибуде до Києва і ближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на запрошення уряду України. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Делегація міжнародних експертів вирушила із Відня і 29 серпня має прибути до Києва.

Це означає, що до Енергодару місія потрапить із території, контрольованої урядом України.

Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями і сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - зазначив Олег Ніколенко.

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За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.

У МЗС розраховують, що що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй заявила про готовність сприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягала, що місія має прямувати не через Київ.

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.