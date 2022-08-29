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Белый дом отреагировал на сообщение о начале украинского контрнаступления

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 21:26

Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.

Об этом заявил в понедельник координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби, однако, отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы уже повлияли на военный потенциал России.

"Потому что россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения… в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой контрнаступления, что надвигается", - сказал Кирби.

Кирби также сказал, что Россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и поэтому пытается расширить вербовку боевиков в России, а также убедить некоторых своих призывников и контрактников служить дольше установленных сроков.

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о ряде уничтоженных объектов захватчиков из РФ на территории Херсонщины: база на машинозаводе в Бериславе, переправа в селе Львово и боеприпасы в Гавриловке Бериславского района.

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В Новой Каховке оккупанты объявили "эвакуацию с рабочих мест".

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Темы: СШАконтрнаступлениеХерсон
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