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Білий дім відреагував на повідомлення про початок українського контрнаступу

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 21:26

Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Про це заявив у понеділок координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі, однак, зазначив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

"Тому що росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи … у певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу, що насувається", - сказав Кірбі.

Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні, і тому намагається розширити вербування бойовиків в Росії, а також переконати деяких своїх призовників і контрактників служити довше за встановлені терміни.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про низку знищених об’єктів загарбників із РФ на території Херсонщини: база на машинозаводі в Бериславі, переправа у селі Львове й боєприпаси у Гаврилівці Бериславського району тощо.  

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У Новій Каховці окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць".

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Теми: СШАконтрнаступХерсон
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