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Білий дім відреагував на повідомлення про початок українського контрнаступу

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 21:26

Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Про це заявив у понеділок координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі, однак, зазначив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

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"Тому що росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи … у певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу, що насувається", - сказав Кірбі.

Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні, і тому намагається розширити вербування бойовиків в Росії, а також переконати деяких своїх призовників і контрактників служити довше за встановлені терміни.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

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Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про низку знищених об’єктів загарбників із РФ на території Херсонщини: база на машинозаводі в Бериславі, переправа у селі Львове й боєприпаси у Гаврилівці Бериславського району тощо.  

У Новій Каховці окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць".

Теми: СШАконтрнаступХерсон
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