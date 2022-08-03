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Кулеба подал Венедиктову на посла в Швейцарии

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 10:34
Ирина Венедиктова, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом глава МИД сообщил в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - сказал он.

Глава украинской дипломатии отметил, что эта идея родилась "в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали, и была найдена такая опция".

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.

"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - отметил глава МИД.

Напомним, Верховная Рада 19 июля проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора.

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Темы: ВенедиктоваШвейцариядипломатические отношения
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