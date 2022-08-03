Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 16:39

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о присоединении к последнему, седьмому пакету санкций Европейского Союза, введенному в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Учитывая продолжающуюся военную агрессию России в Украине, Федеральный совет ввел дополнительные санкции против России 3 августа в соответствии с последними санкциями ЕС по золоту и изделиям из золота. Меры вступают в силу в 18:00 3 августа", – говорится в сообщении.

Реклама:

Согласно новым санкциям, замораживаются активы крупнейшего банка России – Сбербанка, ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. В санкционный перечень Швейцарии также добавлены еще 54 физических и 9 юридических лиц.

"Таким образом, список лиц и организаций, в отношении которых Швейцария ввела санкции в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС", – отмечается в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что ни одна из санкций против России не направлена ​​против торговли сельскохозяйственными или пищевыми продуктами между третьими странами и РФ. Для этого были предусмотрены два исключения по операциям, связанным с сельскохозяйственной продукцией и поставкам нефти в третьи страны.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 21 июля страны Европейского Союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России.

Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия, хотя сначала считалось, что ограничения будут частичными.

Расширяют перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и которые распространяются экспортные ограничения. Кроме того, новые меры расширяют уже существующий запрет на доступ к портам на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Расширяются ограничения на прием депозитов – под них подпадают депозиты физических и юридических лиц из третьих стран, в которых контрольный пакет акции принадлежит гражданам или резидентам РФ. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли потребует предварительного согласования соответствующих национальных органов.

Также внесли разъяснения относительно некоторых ранее введенных санкций, а в санкционный перечень добавили 57 человек и структур из России.

Темы: ШвейцариясанкцииРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: