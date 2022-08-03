Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о присоединении к последнему, седьмому пакету санкций Европейского Союза, введенному в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Учитывая продолжающуюся военную агрессию России в Украине, Федеральный совет ввел дополнительные санкции против России 3 августа в соответствии с последними санкциями ЕС по золоту и изделиям из золота. Меры вступают в силу в 18:00 3 августа", – говорится в сообщении.

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Согласно новым санкциям, замораживаются активы крупнейшего банка России – Сбербанка, ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. В санкционный перечень Швейцарии также добавлены еще 54 физических и 9 юридических лиц.

"Таким образом, список лиц и организаций, в отношении которых Швейцария ввела санкции в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС", – отмечается в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии подчеркивает, что ни одна из санкций против России не направлена ​​против торговли сельскохозяйственными или пищевыми продуктами между третьими странами и РФ. Для этого были предусмотрены два исключения по операциям, связанным с сельскохозяйственной продукцией и поставкам нефти в третьи страны.

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Напомним, 21 июля страны Европейского Союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России.

Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия, хотя сначала считалось, что ограничения будут частичными.

Расширяют перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и которые распространяются экспортные ограничения. Кроме того, новые меры расширяют уже существующий запрет на доступ к портам на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Расширяются ограничения на прием депозитов – под них подпадают депозиты физических и юридических лиц из третьих стран, в которых контрольный пакет акции принадлежит гражданам или резидентам РФ. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли потребует предварительного согласования соответствующих национальных органов.

Также внесли разъяснения относительно некоторых ранее введенных санкций, а в санкционный перечень добавили 57 человек и структур из России.