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Оккупанты заявляют, что откроют Антоновский мост на следующей неделе

"Украинская правда"Среда, 3 августа 2022, 18:08
Оккупанты заявляют, что откроют Антоновский мост на следующей неделе

Россияне заявили, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта на следующей неделе.

Источник: сообщения СМИ оккупантов "Криминформ"

Детали: Вицепремьер-министр России Марат Хуснулин заявил, что "в начале следующей недели он (мост – ред.) уже будет готов". Он также добавил, что над восстановлением моста работала компания, возводившая Крымский мост.

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Что этому предшествовало:

Российские военные начали использовать отдельную паромную переправу, чтобы перевозить технику через Днепр вблизи оккупированного Херсона – зафиксировал спутник Planet Labs.

Россияне чаще всего использовали для опрокидывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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