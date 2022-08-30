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Россияне атаковали на нескольких направлениях, но получили отпор и отошли – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 07:32
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Российские войска сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удерживании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, наносят авиа- и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси усиливают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении российские войска держат отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Россияне стреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удерживания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

На Харьковском направлении оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовали авиацию для удара возле Гусаровки.

Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, но после огневого поражения украинскими воинами отошел.

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На Славянском направлении россияне стреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.

Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного, но вооруженные силы Украины летательный аппарат уничтожили.

Подразделения оккупанта предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Россияне вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имели, отошли. Вели разведку в направлении Опытного.

На Новопавловском направлении вражескому огневому воздействию подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанесли авиационные удары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вели воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольськ, Ольгино та Добрянка. Зелено. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел. Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снегиревки и Большого Артакова.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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Темы: УкраинавойнаГенштаб
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