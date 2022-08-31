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Скрытая мобилизация в РФ докатилась до Москвы и Питера – разведка

Валентина РоманенкоСреда, 31 августа 2022, 10:48
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО Getty Images

Российские оккупанты планируют укрепить оборону Крыма москвичами, питерцами и срочниками.

Источник: данные ГУР МОУ, которые приводит оборонного ведомства

Детали: Так, по данным разведки, военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе самой столицы РФ и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

По данным ГУР, призванными во время скрытой мобилизации москвичами и питерцами будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей из РФ, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым и усиления обороны Крымского полуострова, командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников принял решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

Дословно ГУР МОУ: "Поскольку на территории ТОТ АР Крым боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки.

1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук "партизан" за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США).

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Экономия государственных российских средств также произойдет и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях Российская Федерация отрицает".

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Темы: войнаРосcияразведка
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