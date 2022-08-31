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Пентагон заключил контракт на закупку двух NASAMS для Украины

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 23:21
Пентагон, фото Getty Images

Министерство обороны США в среду анонсировало заключение контракта с компанией Raytheon Missiles and Defense о приобретении для Украины двух норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Пентагона.

Контракт стоимостью 182 миллиона долларов, заключенный 26 августа, предусматривает поставку Украины двух NASAMS, анонсированных в пакете военной помощи США еще 1 июля.

"NASAMS является лишь последним примером широкого круга средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые действительно изменят ход событий на поле боя", – заявил замминистра обороны США Уильям Лаплант.

Напомним, в пакет военной помощи США 1 июля стоимостью 820 миллионов долларов также вошли в 150 тысяч снарядов калиба 155 миллиметров и четыре контрбатарейных радара.

США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля. В частности, в День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.

Неофициально сообщалось, что также администрация Байдена планирует в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных.

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Темы: СШАоружие
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